15 Марта 2022
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Экономика В России
деньги, рубли и доллары (2013) | Фото:

СМИ: В России появился теневой валютный рынок

Новый кризис в стране привел к возвращению теневого валютного рынка. Знаменитые "менялы" с центральных улиц российских городов, зазывавших "золотом-долларами" в 90-х, переместились в Telegram-каналы. Суть явления при этом не поменялась, пишет "Коммерсант".

В соцсетях также появляются группы, где предлагается узнать "актуальную информацию о возможных местах покупки доллара". Есть также группы по городам, в которых люди обмениваются информацией о том, сколько у кого есть валюты и по какой цене они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты человеку необходимо и сколько он готов заплатить. Чаще всего участники этих групп, предложения которых подошли друг другу, договариваются о встрече в центре города в отделении банка. Ценник достигает 200 руб. за доллар или евро. Группы с похожими предложениями есть и во "ВКонтакте". Официальные курсы валют Банка России на 15 марта: евро — 127,23 руб., доллар США — 115,2 руб. В банках курс покупки долларов достигал 111 руб., евро — 117 руб.

"С точки зрения прецедентов и исторических выкладок теневой сегмент появляется всегда, когда наступают кризисы, можно вспомнить 2008 и 2014 годы. Тогда это могли быть друзья, знакомые, просто интернет-сайты. Сейчас — телеграм-каналы. Форма меняется, а смысл нет. Как и то, что все эти действия противозаконны",— говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Теги: валюта, доллары, обменник, теневой рынок



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