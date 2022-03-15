15 Марта 2022
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Происшествия За рубежом
бастрыкин александр иванович заместитель генерального прокурора рф (2008) | Фото: Накануне.ru

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за порчи военно-мемориального комплекса "Славин" в Братиславе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал начать расследование порчи военно-мемориального комплекса "Славин" в Братиславе (Словакия), сообщили Накануне.RU в СКР.

3 марта злоумышленники облили синей и жёлтой краской центральный мемориал советским воинам в Братиславе. В указанном военно-мемориальном комплексе "Славин" покоятся 6 тыс. 845 красноармейцев, погибших в Словакии в боях с фашистами.

Действия злоумышленников, совершивших противоправное деяние, направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом. Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, а также запросить необходимую для расследования информацию в МИД России.

Теги: Александр Бастрыкин, Славин, Братислава, Словакия



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