Екатеринбургские депутаты воспротивились предложению скрывать данные о доходах и расходах

Депутаты городской думы Екатеринбурга не захотели скрывать от общественности сведения о собственных доходах и расходах, аргументируя это лишней работой, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на очередном заседании городской думы принимался проект решения о внесении изменений в соответствующее решение гордумы от 27 февраля 2018 года. Согласно ему, сведения о доходах и расходах лиц, замещающих муниципальные должности, предоставлялись в виде справок, информация о которых либо предоставлялась СМИ, либо публиковалась на официальном сайте городской думы. Во избежание разглашения конфиденциальных данных, депутатам предложили самостоятельно обрабатывать справки и переносить все необходимые для публикации сведения в таблицы.

На удивление, данное предложение депутаты не оценили, заявив, что заполнение лишней таблицы только прибавит им работы. Многим гораздо проще сдавать справку со всеми имеющимися сведениями сразу для публикации, так как это занимает меньше времени и сил, да и "скрывать (депутатам) нечего".

По итогу жаркой дискуссии было решено внести в проект решения поправку в виде альтернативы: каждый может предоставить сведения о доходах и расходах в удобной для него форме - либо в виде справки, либо в виде таблицы.