Екатеринбургские депутаты воспротивились предложению скрывать данные о доходах и расходах

15 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Екатеринбургская городская дума (2020) | Фото: Екатеринбургская городская дума

Екатеринбургские депутаты воспротивились предложению скрывать данные о доходах и расходах

Депутаты городской думы Екатеринбурга не захотели скрывать от общественности сведения о собственных доходах и расходах, аргументируя это лишней работой, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на очередном заседании городской думы принимался проект решения о внесении изменений в соответствующее решение гордумы от 27 февраля 2018 года. Согласно ему, сведения о доходах и расходах лиц, замещающих муниципальные должности, предоставлялись в виде справок, информация о которых либо предоставлялась СМИ, либо публиковалась на официальном сайте городской думы. Во избежание разглашения конфиденциальных данных, депутатам предложили самостоятельно обрабатывать справки и переносить все необходимые для публикации сведения в таблицы.

На удивление, данное предложение депутаты не оценили, заявив, что заполнение лишней таблицы только прибавит им работы. Многим гораздо проще сдавать справку со всеми имеющимися сведениями сразу для публикации, так как это занимает меньше времени и сил, да и "скрывать (депутатам) нечего".

По итогу жаркой дискуссии было решено внести в проект решения поправку в виде альтернативы: каждый может предоставить сведения о доходах и расходах в удобной для него форме - либо в виде справки, либо в виде таблицы.

Теги: депутаты, гордума, Екатеринбург, справка, таблица, доходы, расходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети