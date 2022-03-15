Рогозин ответил Дворковичу: Аркаша, о чем ты думал, когда всех посадили на "Боинги" и "Эрбасы"?

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на политические высказывания бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, близкого в свое время к Дмитрию Медведеву. Рогозин вспомнил, что Дворкович, который сейчас завел миролюбивые речи, курировал в правительстве импортозамещение и, по мнению Рогозина, не справился с этой миссией.

"Аркаша, голубь ты наш! Ты лучше ответь, почему при твоем кураторстве Минтрансом и "Аэрофлотом" вы противились закупке российских самолетов и подсадили нас всех на Боинги и Эрбасы? Ты чем тогда думал, "миротворец"? Расскажи также про свои успехи в импортозамещении, ведь ты курировал всю гражданскую часть промышленности России и данную работу в правительственной комиссии по импортозамещению. Думаешь, спрячешься за шахматной доской от этих вопросов миллионов людей, чье право на передвижение ты и тебе подобные поставили под сомнение?" – пишет Рогозин.

Также глава Роскосмоса назвал Дворковича "***** сыном" за намерение как президента ФИДЕ подвергать санкциям российских и белорусских шахматистов.