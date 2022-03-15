15 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Градусник, таблетки, лекарства, болезнь (2020) | Фото: Накануне.RU

В свердловском минздраве заявили, что в регионе создан достаточный запас лекарств

На Среднем Урале создан запас лекарств. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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По данным минздрава Свердловской области, в регионе создан достаточный запас лекарств, в том числе, из перечня жизненно важных. По информации ведомства, областные льготники обеспечены лекарствами на год вперед, а федеральные – на восемь месяцев.

"Лечебные учреждения уже заключили контракт либо находятся в процессе на последующие поставки", - пояснила заместитель министра здравоохранения Елена Чадова.

На заводе "Медсинтез", который производит инфузионные растворы и инсулины, входящие в список жизненно важных лекарственных средств, подтвердили, что предприятие работает стабильно.

Напомним, ранее сообщалось, что фармацевтические заводы Свердловской области готовы включиться в программу импортозамещения в условиях санкций.

Теги: лекарства, запас, минздрав, Свердловская область



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