15 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Смог в Челябинске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске зафиксировали превышения по сероводороду и формальдегиду

В Челябинске в период неблагоприятных метеоусловий зафиксировали превышений по сероводороду и формальдегиду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, в течение 13 марта на стационарных постах и станциях контроля территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались превышения максимально разовых предельно-допустимых концентраций по сероводороду в Металлургическом районе, аэрозольным частицам в Курчатовском и Калининском районах. Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в Челябинске 13 марта были превышены по формальдегиду – в Калининском районе, аэрозольным частицам – в Курчатовском.

14 марта зафиксировано превышение по сероводороду в Металлургическом районе.

Все данные переданы в надзорные органы.

Добавим, что в период НМУ предприятия должны сократить выбросы в атмосферный воздух на 15-20 %.

Теги: НМУ, экология, сероводород,



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