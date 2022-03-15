15 Марта 2022
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Денис Парфёнов, депутат Госдумы (2018) | Фото: профиль в ВК Денис Парфенов

Депутата от КПРФ выгнали с прямого эфира после критики "олигархической власти"

Депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфёнова во время прямого эфира выгнали из студии "НТВ" после того, как он предложил отказаться от капиталистического образа экономики.

"Принимая 14 марта участие в программе "Место встречи" на "НТВ", в рамках обсуждения боевых действий на территории Украины я поставил вопрос, имеющий принципиальное значение для жителей России и Украины: какой образ будущего мы можем им предложить? Убеждён, что олигархическое обустройство государства, устройство богатства единиц и нищеты миллионов не является чем-то привлекательным ни для жителей России, ни для братского для нас народа Украины. И приоритетным направлением для руководства страны сейчас должен стать перевод государства на социальные рельсы. В ответ на озвученную позицию я вначале услышал настойчивые попытки заставить меня прекратить выступление, а затем и требование покинуть студию", - написал Денис Парфёнов в своём Telegram-канале.

По его словам, случившееся примечательно тем, что "впервые представителя парламентской партии принуждают покинуть телевизионный эфир в ответ на позицию".

"Коммунистам в моем лице досталось право первопроходцев. К большому сожалению, это знаменует дальнейшее закручивание гаек со стороны государственных СМИ, и тотальную цензуру даже на вполне умеренное мнение. В любом случае, я-то могу уйти, а вот поднятый мною вопрос остался. И я искренне убежден, что кроме КПРФ сегодня ни одна политическая сила попросту не способна предложить выход из капиталистического тупика", - подытожил Денис Парфёнов.

Тем временем, "Первый канал" проводит служебную проверку после инцидента с сотрудницей, которая оказалась в кадре с антиармейским плакатом во время прямого эфира программы "Время".

Теги: Денис Парфёнов, НТВ, капитализм, социализм



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