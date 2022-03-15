15 Марта 2022
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самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии (2016) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге задерживается рейс из-за перевода самолета в российский реестр

В Екатеринбурге на несколько часов задерживается вылет самолета в Таджикистан.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня, 15 марта, в аэропорту Кольцово произошла задержка рейса по маршруту "Екатеринбург – Худжант" авиакомпании "Уральские авиалинии". Рейс регулярный, планируемое время вылета – сегодня в 15 часов.

Регистрация на рейс не производилась, пассажиры были своевременно оповещены. Как отметили в надзорном ведомстве, причиной задержки стал перевод самолета в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании продолжили полеты на самолетах, зарегистрированных на Бермудских островах. При этом власти Бермуд приостановили действие сертификатов летной годности для бортов, находящихся в России.

Теги: самолет, реестр, рейс, Екатеринбург



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