США и Япония ввели новые санкции в отношении Вексельберга, Ковальчука и коммунистов

США и Япония ввели новые санкции в отношении российских бизнесменов, политиков и чиновников.

Так, в японский санкционный список попали 17 граждан России, в том числе основатель "Реновы" Виктор Вексельберг, пять родственников бизнесмена Юрия Ковальчука, которого называют близким к российскому президенту человеком. Остальная часть японского списка – депутаты Госдумы от КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Алексей Куринный, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев. Все они выступали за признание независимости ЛНР и ДНР, а также выступили за проведение военной операции РФ на Украине. Санкционные меры предусматривают замораживание активов этих людей на территории страны и запрет на проведение с ними финансовых сделок.

Под санкции США тоже попали Вексельберг и Ковальчук, а также десять членов совета директоров банка ВТБ, руководство Новикомбанка и ABR Management, 12 депутатов Госдумы, в том числе член Совета безопасности РФ Вячеслав Володин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, а также старшие дети Пескова - от первого и второго браков – Николай и Елизавета.