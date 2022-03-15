15 Марта 2022
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Политика За рубежом ДНР и ЛНР
Последствия атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты &quot;Точка-У&quot; (14.03.22) (2022) | Фото: t.me/Doninside / telegram-канал Inside &#127305; Donetsk

Антонов: В США не показали ни одного сюжета про удар по Донецку

В США на телевидении не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, складывается ощущение, будто ракетный удар по Донецку никого не волнует. Он также отметил, что большинство западных СМИ выставляет Россию агрессором и создает у аудитории однобокое восприятие событий на Украине.

Посол выразил надежду, что СМИ в США прекратят разжигать русофобию и будут оценивать ситуацию беспристрастно.

Напомним, 14 марта ВСУ нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по Донецку. Погибли 20 мирных жителей, еще 28 человек получили тяжелые ранения.

Теги: удар по Донецку, Анатолий Антонов



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