15 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (2022) | Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В ДТП на Кольцовском тракте скончалась 22-летняя девушка

На Кольцовском тракте произошло смертельное ДТП, в котором погибла 22-летняя пассажирка "Хендай Гетц". Авария произошла около 22.07 на 6-м км. 852 м. автодороги Екатеринбург - Кольцово.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Хендай Гетц", двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в направлении Кольцово, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, допустила наезд препятствие – разделительное бетонное ограждение, с последующим наездом на забор", - сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.

ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге(2022)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Водитель авто - также 22-летняя девушка, госпитализирована с различными травмами, а ее подруга, находившаяся на переднем пассажирском сидении, скончалась в карете "скорой помощи". За три года водительского стажа девушка 17 раз привлекалась к административной ответственности.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группа. Выясняются все причины и обстоятельства аварии.

Теги: Кольцовский тракт, ДТП, смерть



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