При тушении пожара в Первоуральске погиб командир отделения пожарно-спасательной части

Сегодня, 15 марта, при тушении пожара в Первоуральске трагически погиб опытный огнеборец.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, погиб старший прапорщик внутренней службы (в отставке) Николай Шамарин. Он был командиром отделения отдельного поста 47 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда.

Николаю было 46 лет, 25 из которых он посвятил службе в пожарной охране. У мужчины остались жена и двое детей. Главное управление МЧС России по Свердловской области оказывает всестороннюю помощь и поддержку родным погибшего огнеборца.

Пожар, о котором идет речь, произошел на улице Трубников в Первоуральске. На площади 350 квадратных метров сгорел автомобиль Volkswagen Polo, также огнем повреждены перекрытие, стены и имущество в здании автосервиса. В тушении были задействованы шесть единиц техники и 18 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены сегодня утром.

В свердловском ГУ МЧС выразили глубокие соболезнования семье погибшего.