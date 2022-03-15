СМИ: кондитерские изделия подорожают на 20-30%

Крупные федеральные и региональные торговые сети России получили уведомления от производителей кондитерских изделий с требованиями повысить отпускные цены на их товары с 15 марта.

Как сообщили сотрудники трех ритейлеров, и подтвердил представитель альянса "Восточный союз", объединяющего крупнейшие сети Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России – "Красный Яр","Самбери" и "Слата", поставщики уведомили компании о повышении цен в среднем на 25%, причем кондитерские изделия отечественного производства должны подорожать сильнее, чем зарубежные.

От сети "Верный" производители потребовали повысить цены на 10–50%.

Производители объясняют свои требования к ритейлерам о повышении закупочных цен ростом себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне введенных антироссийских санкций.

Член правления "Руспродсоюза" и генеральный директор кондитерской фабрики Faretti Глеб Козлов заявил об увеличении стоимости производства на 40% и более. По его словам, за последние дни сахарная пудра подорожала на 82%, какао – на 60%, фруктовые и сливочные начинки – на 30 и 90% соответственно, а формы для выпечки – на 100% и более, пишут "Ведомости".