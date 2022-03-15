Суд заслушает прения сторон по новому делу оппозиционера Алексея Навального

Лефортовский суд Москвы 15 марта заслушает прения сторон по делу о мошенничестве и оскорблении суда в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

Стороны смогут обобщить собранные по делу доказательства, и обвинение попросит о назначении политику наказания. Сам он отрицает вину. Как ожидается, защита Навального попросит о вынесении оправдательного приговора.

После прений сторон оппозиционер сможет выступить с последним словом, и суд удалится для вынесения приговора.

Сторона обвинения представила суду показания потерпевших, ряд свидетелей и письменные материалы дела. В свою очередь Навальный отверг обвинения, а по ходатайству его защиты были допрошены свидетели, опровергавшие доводы следствия.

В деле два эпизода: мошенничество и неуважение к суду.

Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По версии следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 млн руб., пожертвованных ФБК*.

Второй эпизод касается оскорбления судьи Акимовой, которая рассматривала дело о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.