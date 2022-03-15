В России возобновилась программа туристического кешбэка

Ростуризм с 15 марта возобновил продажу туров по России с кешбэком.

Отправиться в поездки можно с даты продаж и до 1 июля. Период продаж – с 15 марта и до 1 мая. В программе также участвуют круизы.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в туротрасли.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в отеле должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Кешбэк можно вернуть, если оплата была произведена картой "Мир".

Ранее в Ростуризме заявили о досрочном завершении продажи путевок по программе туристического кешбэка - в ночь на 1 марта. Это было связано с тем, что выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислены туристам