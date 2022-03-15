15 Марта 2022
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Политика В России В бывшем СССР Украина
(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

На Украине завели дело против Захаровой и представителей военного руководства РФ

На Украине инициировали уголовное дело в отношении официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По её словам, также дело расследуется  в отношении главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.

По словам украинского прокурора, в этом деле уже 65 подозреваемых чиновников и военных руководителей России, - написала Венедиктова в Facebook.

Теги: Захарова, Украина, уголовное дело



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