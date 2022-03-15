15 Марта 2022
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Наука и техника В России
Коллаж с Дмитрием Рогозиным. (2021) | Фото: скриншот / Twitter / Известия

Рогозин: "Зачем нашему человеку скакать по Луне?"

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что освоение Луны должно быть обоснованным с точки зрения материальных ресурсов.

По его словам, посылать туда человека смысла нет, когда все задачи могут выполнить роботы. "Нам-то это зачем? Зачем нашему человеку скакать по Луне?" – сообщил глава госкорпорации в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что для человека нужно гигантское количество систем жизнеобеспечения – "надо, чтобы он дышал, ходил в туалет, кормился, его развлекать нужно, чтобы он занимался физическими упражнениями, иначе через две недели начнет деградировать".

По данным Рогозина, каждый полет американцев на Луну по новой программе будет стоить $4,5 млрд. Как считает руководитель "Роскосмоса", даже если России удастся сделать полеты на естественный спутник Земли дешевле, это все равно будут большие траты, которые придется отнимать у образования, здравоохранения и других сфер.

Теги: Рогозин, Роскосмос, космос



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