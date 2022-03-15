Банк России впервые прокомментировал приостановку торгов на Мосбирже

Сделки на Московской бирже не совершаются уже три недели подряд.

Центробанк РФ впервые прокомментировал приостановку торгов акциями. Там выразили уверенность, что "открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям". При этом, когда возобновятся торги – неизвестно. "Мы будем следить за ситуацией и откроем рынки, как только ситуация это позволит сделать", - следует из сообщения ЦБ РФ.

Как сообщил управляющий директор по коммуникациям Мосбиржи Андрей Брагинский, технически биржа готова к запуску на фондовом рынке: денежный, валютный и срочный рынки открыты по большинству инструментов.

Как сообщалось ранее, Центральный банк РФ и Московская биржа обсуждают возможность поэтапного возобновления торгов на организованном рынке ценных бумаг на следующей неделе.