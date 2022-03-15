Рогозин: Новая орбитальная станция может стать военно-прикладной

Новая российская орбитальная служебная космическая станция станет военно-прикладной.

Как сообщил в эфире радио Sputnik глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это произойдет, если в мире сохранится враждебный настрой по отношению к России. "Если мы к моменту развертывания нашей орбитальной станции будем продолжать жить в этом враждебном мире, количество союзников будет ограниченным, то мы будем делать эту станцию военно-прикладной", - сказал глава госкорпорации.

Напомним, в апреле 2021 года Рогозин опубликовал кадры строительства на мощностях РКК "Энергия" первого, базового модуля новой российской орбитальной станции. Он будет готов в 2025 году. Также Рогозин сообщил, что новая станция будет выведена на орбиту к 2030 году.

Позже стало известно, что "Роскосмос" создаст универсальный многоразовый космический корабль для новой орбитальной станции.