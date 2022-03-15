15 Марта 2022
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Общество В России
(2004) |

Цены на российскую металлопродукцию могут отвязать от курса доллара

Минпромторг России предлагает временно отвязать цены на металлургическую продукцию и сырье от курса доллара.
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На отдельные товары могут быть установлены максимально возможные цены на внутреннем рынке. Как указывает ведомство, изменения в структуре мирового спроса на энергоносители, сырье и металлы зачастую приводят к резкому повышению цен. Так, цены на сырьевые материалы остаются на высоком уровне, дорожает лом черных металлов, а стоимость алюминиевой и медной продукции подвержена влиянию колебаний курса рубля.

Ожидается, что максимально допустимые цены на отдельные виды минерально-сырьевых ресурсов на внутреннем рынке позволят избежать ажиотажного роста цен на это сырье и конечную продукцию в России, а также сохранить темпы реализации инвестпроектов и объектов федерального и регионального значения, сообщает ТАСС.

Ранее в Минпромторге прошло совещание с представителями металлургической отрасли, где заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов жестко потребовал снизить цены на металлы. Он упрекнул металлопроизводителей в двукратном необоснованном росте стоимости, что может привести к резкому скачку цен в автомобилестроении, судостроении, машиностроении, строительстве жилья, а также к срыву сроков сдачи объектов.

Теги: металлургия, доллар, валюта



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