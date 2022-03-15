В эфир программы "Время" ворвалась девушка с антивоенным плакатом

"Первый канал" проводит служебную проверку после инцидента с посторонней в эфире, которая оказалась в кадре во время прямого эфира программы "Время".

"В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведётся служебная проверка", - следует из сообщения пресс-службы телевизионного канала.

Согласно видео эфира новостной программы, которое появилось в Сети, в кадр с ведущей программы Екатериной Андреевой выбежала девушка с плакатом с пацифистскими лозунгами.

Как сообщает Telegra-канал Mash, инцидент устроила редактор отдела городов "Первого канала" Марина Овсянникова. Сейчас она задержана, с ней беседуют сотрудники правоохранительных органов. На её плакате, в частности, была надпись "Здесь вам врут".