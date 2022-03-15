15 Марта 2022
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Политика В России
Госдума, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за соблюдение санкций в России

Депутаты от "Единой России" предложили ввести уголовную ответственность для руководителей компаний, в случае, если они исполняют западные санкции в России.

Как заявил в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак, факты следования иностранным ограничительным мерам внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки "Иначе как предательством это называть нельзя", — считает парламентарий.

По его словам, на фоне санкционного давления против Москвы компании в РФ отказываются работать с банками и предприятиями под ограничениями, ссылаясь на риск самим попасть под санкции. Секретарь генсовета считает, что этим пользуются конкуренты, которые "активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями". Турчак сообщил, что соответствующие поправки будут подготовлены в ближайшее время.

Напомним, в начале марте 2022 года российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в том числе уголовную ответственность за призывы к введению западных санкций в отношении РФ. Призывы к антироссийским санкциям будут наказываться штрафом в размере до полумиллиона рублей Также предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Теги: госдума, санкции



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