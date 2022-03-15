Три месяца до экзаменов: эксперты "Ростелекома" рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ

Учебный год скоро заканчивается, а вы еще не успели подготовиться к выпускным экзаменам? Опять составляете длинный список репетиторов? Не стоит переживать, есть менее затратный, а главное эффективный способ повторить всю школьную программу. "Ростелеком" предлагает обратиться за помощью к обучающему видеосервису "Лицей".

Что такое "Лицей"?

"Лицей" - это видео уроки по всем школьным предметам. Их разработали и провели более 60 высококвалифицированных преподавателей ведущих российских образовательных учреждений. Сервис рассчитан на учеников с 1–11 классы и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным образовательным стандартам.

На платформе школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Недавно в сервисе появился новый раздел "Обществознание". Кстати, это самый популярный предмет, который выбирают школьники для сдачи выпускных экзаменов за последние годы.

Кроме того, после каждой темы в "Лицее" есть интерактивные тренажеры и подсказки, благодаря которым можно повторно ответить на вопрос и закрепить знания. Также здесь есть большой бесплатный раздел "Учебник" в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов - это настоящая библиотека знаний школьника и теперь она всегда под рукой.

Чем "Лицей" интересен для взрослого поколения?

Во-первых, освежить в памяти давно забытую школьную программу всегда полезно. А во-вторых, в видеосервисе есть мечта многих - курс по изучению английского языка "От нуля до Intermediate". Его методика отличается от привычных уроков в школе: преподаватель доступно объясняет ключевые принципы грамматики, и правила становятся понятными и очевидными без заучивания наизусть.

В дополнение к школьной программе в "Лицее" есть полезные развивающие курсы, которые тоже могут быть интересны как детям, так и их родителям. В отдельном разделе пользователи могут узнать о современных цифровых технологиях, развить память, креативность, речевые и другие навыки. Решили полностью изменить свою жизнь и сменить профессию? Уникальный курс "Моя профессия" поможет вам определиться с выбором. В нем говорится о наиболее популярных и востребованных вакансиях современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Также сюда входит лекция, посвященная современному рынку труда и его тенденциям.

Как подключиться к образовательной платформе "Ростелеком Лицей"?

Очень просто! Есть два варианта: через официальный сайт, либо можно воспользоваться его сокращённым вариантом в приложении "Ростелеком". Достаточно просто скачать приложение и найти по поиску сервис "Лицей". В этом случае образовательный контент будет доступен на семи различных устройствах.

Кстати, за последний год в Свердловской области количество пользователей обучающего сервиса "Лицей" выросло почти в три раза.

Хотите получить подписку на "Лицей" со скидкой 50 %? Подключайте обучающий видеосервис в пакете тарифа "Технологии образования". Бонусом к знаниям вы получите высокоскоростной интернет и интерактивное телевидение Wink, чтобы расслабиться после занятий.