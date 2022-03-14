Путин указал премьеру Израиля на "варварскую акцию" – удар ВСУ по Донецку ракетой "Точка-У"

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обратил внимание собеседника на новую варварскую акцию украинских военных – сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса. Беннет проинформировал Путина о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств. В свою очередь, Владимир Путин поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видео-конференц-связи.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что в ответ на удар ракетой "Точка-У" по Донецку российские военные "примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений".