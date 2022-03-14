Евросоюз утвердил четвёртый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций в отношении России, они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Читайте также: Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов и членов их семей

"Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнерами согласовал четвёртый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", - цитирует ТАСС сообщение послов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.