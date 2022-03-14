14 Марта 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

На Ямале десяткам работников вернули долг по зарплате в 1 миллион

В Лабытнанги сотрудникам ООО "Реммаш" вернули крупный долг по зарплате, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

За январь 2022 г. перед 79 работниками организации образовался долг по зарплате в 1,2 млн руб. Прокурор города внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор в интересах 79 работников предприятия обратился с иском в суд о взыскании невыплаченной заработной платы, которые удовлетворены. Долг вернули.

Теги: Реммаш, долг, зарплата, прокурор



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