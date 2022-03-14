На улицах Нижневартовска появились два новых автобуса экологического класса

По улицам Нижневартовска начали ездить два новых автобуса экологического класса. Один из них (низкопольный большой вместимости "НефАЗ-5299") приобретён в лизинг ПАТП-1, другой (полунизкий средней вместимости "Lotos-105") принадлежит ПАТП-2. Сейчас автобусы проходят этап тестирования. В будущем возможно дополнительное обновление автопарка, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Автобусы оснащены автоматической системой пожаротушения, механизмом наклона кузова автобуса в сторону высадки пассажиров при открытых дверях, системами для безналичной оплаты проезда и подсчёта пассажиров, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки портативных устройств пассажиров (находятся на стадии подключения). В автобусе "Нефаз" есть Wi-Fi (тестируется), а также установлены информационные табло, где отображаются номер и направление движения маршрута.

"Lotos" оборудован местом с инерционными ремнями для инвалидов и системой кондиционирования. Также все автобусы соответствуют требованиям программы "Доступная среда". Новые транспортные средства ездят на компримированном природном газе (метан).

"Данные автобусы комфортабельные, имеют более тихий и плавный ход. Благодаря тому, что для заправки используется метан, снизились затраты на топливо почти в три раза. Как отмечают водители данных транспортных средств, выделяется меньше дыма и запаха при движении", – рассказал директор АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2" Владимир Кляпов.

В Нижневартовске построена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.

"Уже завершены строительно-монтажные работы, заправка функционирует. В летний период закончат отделочные работы, – подчеркнул заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сергей Лях. – В настоящее время ведутся переговоры с инвестором о строительстве второй аналогичной станции".