Минобороны РФ готовит ответ на удар ВСУ по Донецку

В Минобороны РФ заявили, что в ответ на удар ракетой "Точка-У" по Донецку российские военные "примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений".

Подразделения российской армии, продолжая наступление, овладели населенным пунктом Степное. Группировка войск ЛНР ведет наступательные действия в северо-восточных районах города Северодонецк. Утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины.

В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Фёдоровка, Винаровка, Антополь. Кроме того, на территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск. Днём 14 марта средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), в том числе один "Байрактар ТБ-2".

Поражены 86 объектов ВСУ, в том числе четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники. Всего за время операции уничтожено 145 БПЛА, 1 тыс. 298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 тыс. 47 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ. Киевский режим продолжает применять тактику террора, используя наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

"Ранее мы довели информацию о последствиях сегодняшнего удара украинской тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом по густонаселенному кварталу Донецка. В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений", - уточнили в Минобороны РФ.

Военные призывают граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны.

"Ряд Западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наёмников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск. Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран. Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Хочу повторно предупредить, – никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились", - уточнили в военном министерстве.