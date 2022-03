Кадыров пригласил Илона Маска в Чечню, чтобы тот подготовился к поединку с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров "не советовал бы" Илону Маску "тягаться" с Владимиром Путиным. Руководитель региона предложил предпринимателю приехать в Чечню и подкачаться.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск ("Tesla", "SpaceX") вызвал на поединок российского президента.

"i hereby chellange Владимир Путин to single combat Stakes are Украiна", - твитнул предприниматель. Это можно перевести как: "Я вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка – Украина". Правда, Маск не уточнил, на каком "оружии" или в какой сфере хотел бы провести дуэль.

"Илон Маск, я бы не советовал тебе тягаться с Путиным. Слишком разные весовые категории. И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга – бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем – мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Кадыров советует Маску "подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном".

"Предлагаю пройти подготовку в нескольких центрах в Чеченской Республике. Российский университет спецназа. Тут ты пройдешь огневую подготовку. И учить тебя будут чемпионы мира среди команд спецподразделений, которые в 2015 г. уделали штатовских спецназовцев на раз. Бойцовский клуб "Ахмат". Тут тебя научат держать удар, потому что это качество понадобится в любой схватке, а под руководством Абузайда Висмурадова ты быстро подтянешься не только физически, но и морально, обретешь стальные нервы. Практика в стенах ЧГТРК "Грозный". Тут тебе расскажут про ваши американские методы черного пиара и научат вести аккаунты в соцсетях", - пишет Кадыров.

После такой подготовки Маск, отмечает Кадыров, вернётся из Чечни "совершенно другим человеком".