Жириновский: Зеленский - последний президент Украины, такой страны не будет

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал в своём Telegram-канале о "предсказании" лидера ЛДПР Владимира Жириновского о судьбе Украины.

"Пришло время начать серию публикаций о пророчествах Владимира Жириновского. Мне это делать проще всех, так как с 2005 г. я работал над книгами о его предсказаниях. В первую книгу "Пророк в своем Отечестве" от 2015 г. (в 2021 г. она была переиздана) вошли сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР в 1989-2015 гг. А во второй, "Пророк 2.0", собраны уже начавшие сбываться пророчества за 2015-21 гг.", - пишет Дегтярёв.

В пример он приводит фразу, сказанную Жириновским весной 2021 г.

"Владимир Жириновский весной 2021 года: "Владимир Зеленский – последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины" ("Пророк 2.0" М. Дегтярев, стр. 83). Публикаций будет много. Владимир Вольфович предсказал будущее не только Украины", - написал Детярёв.