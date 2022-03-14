Алексей Текслер поручил контролировать ситуацию на потребительском рынке Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил профильному штабу под руководством заместителя губернатора Сергея Сушкова держать на контроле ситуацию на потребительском рынке.

"Важно не допустить нехватку продуктов питания, товаров первой необходимости. Главный риск – ажиотажный спрос. Мы видим, что перекупщики или оптовые продавцы, придерживают товар, ждут повышения цен. Это в первую очередь касается сахара. По сетям мы ситуацию контролируем. Важно контролировать бесперебойную работу поставщиков, распределительных складов, а также мелкую розницу, жестко реагировать, привлекать по мере необходимости ФАС, прокуратуру, другие надзорные органы", - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер напомнил, что федеральное правительство объявило о запрете экспорта сахара и зерна. По его мнению, это тоже поможет стабилизировать ситуацию.

В Челябинске со 2 марта организован ежедневный мониторинг за розничными ценами на продукты.

"Проведен выездной мониторинг розничных цен на основные продукты питания в предприятиях торговли города. За неделю выявлен рост цен на сахар, рис и рафинированное подсолнечное масло. Со 2 марта проводится ежедневный мониторинг по торговым сетям по 16 позициям продовольственных социально значимых товаров", - рассказал вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

К контролю за ценами на продукты питания первой необходимости подключилось УФАС. Антимонопольный орган открыл "горячую линию" по вопросам изменения цен на социально значимые товары. "В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства Челябинским УФАС будут немедленно приняты меры антимонопольного реагирования", - подчеркнули в ведомстве.

Мониторинг проводят и депутаты Законодательного собрания Челябинской области. В их контрольный список попали сахар, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, молочные продукты и овощи. Они призвали отечественных производителей в это непростое время не повышать беспричинно цены.

Напомним, Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. Челябинская область входит по целому ряду значимых показателей в десятку лидеров в российском АПК, а по переработке – в ТОП-5 российских регионов.

Депутат ЗСО, гендиректор ООО "Чебаркульская птица" Дмитрий Пырсиков напомнил, что страна уже восемь лет живет в состоянии импортозамещения и многое научились делать сами.

"Челябинская область по очень многим производимым продуктам (к примеру, мука, макароны, крупяные изделия, яйца, мясо птицы) является избыточным регионом. Помимо себя мы можем этим обеспечить Свердловскую, Курганскую области, Башкортостан. С другой стороны, сегодня на первый план выходит производство зерна, от которого зависит почти каждый продукт в той или иной мере. И сегодня наша область немного недобирает объемов производства зерна, мы вынуждены везти его из других регионов. Поэтому очень важно активно заниматься увеличением его производства", - подчеркнул он.

Напомним, на совещании рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения. На аппаратном совещании глава региона акцентировал внимание на усилении мер поддержки АПК в преддверии посевной кампании. "Необходимо представить предложения по задействованию неиспользуемой собственниками земли сельхозназначения, чтобы обеспечить дополнительный объем вовлечения сельхозугодий и производства семян", - подчеркнул он.