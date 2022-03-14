Россияне больше не могут получить профессиональную помощь в английском суде – "Конкорд"

Юристы компании «Конкорд» прокомментировали экстремальную русофобию, которая сейчас свободно гуляет по Великобритании. По словам правозащитников, атака на английских юристов, которые работают с российскими клиентами, убила основополагающие принципы права в стране.

Сотрудники «Конкорда» указали, что в 2021-м году бизнесмен Евгений Пригожин подал в Высокий суд Англии исковое заявление в отношении основателя ресурса Bellingcat (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Элиота Хиггинса в связи с распространением ложных и порочащих честь и достоинство истца заявлений. Адвокаты Хиггинса 4 марта 2022 года спросили у английских юристов Пригожина, будут ли те продолжать работать с гражданином России.

По словам представителей пресс-службы «Конкорда», так британцы разрушают всю правовую систему. Адвокаты Пригожина получали угрозы со стороны британских официальных лиц, что привет к лишению всех россиян возможности получить помощь юристов в Англии.