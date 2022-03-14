Из Казахстана запретили вывозить более 10 тысяч долларов наличными

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал постановление, согласно которому запрещается вывоз из страны более 10 тыс. долларов наличными (или "денежных инструментов в иностранной валюте на эту сумму).

Также вводится запрет на вывоз слитков авффинированного золота или монет из драгметаллов весом более 100 грамм.

В постановлении говорится, что меры принимаются "в целях финансовой стабильности страны".

Напомним, ранее российские власти ограничили вывоз за границу долларов в таком же размере – более 10 тыс.