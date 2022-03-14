Военные из Челябинской области погибли в ходе спецоперации на Украине

Младший сержант Александр Головин и Александр Лаврентьев погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Губернатор Алексей Текслер и правительство региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства, Александр Головина погиб в бою, защищая мирную жизнь нашего народа и национальную безопасность Родины. Александр Лаврентьев погиб при выполнении боевой задачи. "Проявив личное мужество и верность присяге, он отдал свою жизнь, защищая национальные интересы России, ради мира и безопасности нашего народа. Жители Южного Урала глубоко скорбят вместе с родными и близкими отважного воина", - говорится в сообщении.

Семьям военнослужащих будет оказана необходимая помощь.

Ранее стало известно о гибели офицера Константина Глушкова, младшего сержанта Данила Василенко, младшего сержанта Максима Кравченко, старшего лейтенанта Валерия Осколкова, ефрейторов Нурлана Кубжасарова, Максима Занина и Вячеслав Султанов.