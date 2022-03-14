Депутаты заксобрания опасаются роста социальной напряженности из-за закона о жилье для детей-сирот

Законопроект о жилье для детей-сирот доработают в Прикамье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого заксобрания.

Инициатива обсуждалась на площадке краевого парламента.

Напомним, проект закона, внесенный в заксобрание главой Перми Алексеем Демкиным, предусматривает возможность в случае отсутствия жилых помещений на территории муниципального образования по месту жительства, предоставлять квартиры детям-сиротам на территории другого муниципального образования. Предоставить жилье в другом муниципалитете можно будет только при письменном согласии детей-сирот и при согласовании с органами местного самоуправления, на территории которых планируется предоставление жилого помещения.

Также в законопроекте предлагается исключить ограничение по жилой площади - не менее 14 "квадратов". Ранее ОНФ раскритиковал предложение властей, "сократить" жилую площадь.

В правительстве края подчеркивают, что требования к общей площади жилых помещений – не менее 28 кв.м останутся неизменными.

Замминистра строительства края Фаина Минх заявила, что исключение ограничения по жилой площади позволит органам местного самоуправления сформировать более качественный жилой фонд, так как жилые помещения, в которых жилая площадь не менее 14 кв.м., в большинстве случаев относятся к жилому фонду старой застройки.

"Требование о том, что детям-сиротам должна быть предоставлена отдельная однокомнатная квартира общей площадью не менее 28 кв.м., остается неизменным. Мы готовы подготовить поправку ко второму чтению о том, что жилая площадь должна быть не менее площади, которая обеспечит возможность размещения необходимого набора предметов мебели и функционального оборудования, в соответствии с федеральным законодательством. Вместе с тем, рассмотрим возможность переноса срока вступления нормы в силу, чтобы органы местного самоуправления смогли подготовить все необходимые нормативные документы", – заявила Фаина Минх.

Депутат Олег Постников обратил внимание на риски нарастить социальную напряженность в территориях.

"В Пермском районе 40% детей-сирот не платят за услуги ЖКХ, если в этом районе будет предоставляться жилье, мы нарастим долги по ЖКХ, и управляющие компании откажутся заходить в эти дома. Необходимо внимательно подойти к этому законопроекту и учесть все спорные моменты", - подчеркнул он.

Проект закона планируется рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания в марте.