Власти Прикамья предлагают не согласовывать решения по инфраструктурным объектам с заксобранием

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в заксобрание Пермского края законопроект, по которому региональное правительство получит право до конца года не согласовывать с депутатами краевого парламента внесение изменений в перечень общественной инфраструктуры и автодорожного строительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов к законопроекту, это связано с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики. Ожидается, что с принятием закона, появится возможность оперативно вносить изменения в адресную инвестиционную программу, благодаря чему у края не возникнет проблем со своевременностью финансирования.

Рассмотреть инициативу планируется уже в марте, сразу в двух чтениях.



