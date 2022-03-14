14 Марта 2022
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Законодательное Собрание Пермского Края (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Прикамья предлагают не согласовывать решения по инфраструктурным объектам с заксобранием

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в заксобрание Пермского края законопроект, по которому региональное правительство получит право до конца года не согласовывать с депутатами краевого парламента внесение изменений в перечень общественной инфраструктуры и автодорожного строительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов к законопроекту, это связано с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики. Ожидается, что с принятием закона, появится возможность оперативно вносить изменения в адресную инвестиционную программу, благодаря чему у края не возникнет проблем со своевременностью финансирования.

Рассмотреть инициативу планируется уже в марте, сразу в двух чтениях.


Теги: инфраструктурные объекты, заксобрание



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