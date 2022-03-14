РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к каналам Гостелерадиофонда

Роскомнадзор потребовал незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд".

Ведомство обратилось с этим требованием к Google (владеет YouTube). РКН также требует объяснить причины блокировки каналов Гостелерадиофонда.

"Такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанных каналов", - говорится в заявлении ведомства.

Примечательно, в своем заявлении Роскомнадзор, собственно, сам и отвечает на свой вопрос о причинах блокировки: "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм (Гостелерадиофонд) — это филиал телерадиокомпании ВГТРК".

Ранее YouTube объявил, что будет блокировать все каналы государственных медиа РФ.