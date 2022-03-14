14 Марта 2022
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Boeing-737 Боинг самолет Ютэйр Utair полет (2010) | Фото: Накануне.RU

"ЮТэйр" перевела в российскую юрисдикцию 50 самолётов

"ЮТэйр" получила от бермудских авиавластей уведомление о приостановлении действия сертификатов лётной годности в отношении самолётов, зарегистрированных на Бермудах. Авиакомпания ограничила полёты этих лайнеров. Позже 50 бортов зарегистрированы в России, сообщил Накануне.RU перевозчик.

"В ответ мы незамедлительно ограничили полеты этих лайнеров. "ЮТэйр" выполняет полёты в строгом соответствии с российским и международным законодательством и, как всегда в своей практике, нарушений не допускает", - сказал президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Олег Семёнов.

Компания начала переводить самолеты в российский реестр ещё в прошлом году, и на сегодня закончила перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные "Boeing-767".

"Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков", - отметил Семёнов.

Самолет ЮТэйр(2021)|Фото: Накануне.RU

Авиакомпания перевела в отечественный реестр 50 самолётов, которые выполняют рейсы по маршрутной сети "ЮТэйр" как внутри страны, так и за рубежом. Ранее весь свой флот, находившийся в операционном лизинге, - девять самолётов "Boeing 737NG" – авиакомпания вывела из эксплуатации в соответствии с требованиями собственников – лизингодателей, заключёнными контрактами, российским и международным законодательством.

Теги: ЮТэйр, самолёт



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