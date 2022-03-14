14 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Происшествия В России Украина
донецк, ракета точка-у (2014) | Фото:

Ракета "Точка-У" была запущена по Донецку из Красноармейска, - Минобороны РФ

Российские военные озвучили направление, откуда выпущена ударившая по Донецку ракета "Точка-У". Речь идёт о Красноармейске.
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"В 11.30 (по московскому времени) 14 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу города Донецка. Обстрел города производён с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями", - сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

Погибло 20 мирных жителей. Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения.

"Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением. Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей. Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск, после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве. Всё это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине", - уточнили военные.

Теги: Донецк, Красноармейск, Точка-У, ракета



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