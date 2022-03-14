14 Марта 2022
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Экономика В России
новоселье, квартира, жилищная ипотека, барсово, жилье (2021) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Ставки по льготным программам ипотеки могут поднять - Хуснуллин

Правительство РФ, возможно, не сможет удерживать текущие ставки по льготным программам ипотеки. Но если они будут повышены, то заемщикам увеличат и лимит, на который можно взять кредит, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Пока у нас план часть льготных ипотек сохранить, какие-то может быть мы ставки повысим, но если повысим ставки, то повысим стоимость кредита. Потому что сегодня во многих регионах купить квартиру не могут за 3 млн руб.  Мы это в ручном режиме мониторим ежедневно и будем на этой неделе вносить дополнительные предложения по мерам поддержки. Мы ипотеку будем поддерживать точно", - заявил Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

"За последние 10 дней мы видим, что интерес к льготной ипотеке особенно у семей с детьми сильно вырос - от 30% до 60%. Мы понимаем, что это допнагрузка на бюджет. Мы считаем, сколько это может быть", - рассказал вице-премьер.

Напомним, максимальная ставка по льготным программам ипотеки сегодня составляет 7%. При этом ключевая ставка ЦБ составляет 20%, к этой цифре стремятся ставки по коммерческой ипотеке.  

Теги: льготная ипотека, марат хуснуллин, ставка, повышение



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