14 Марта 2022
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гуманитарная помощь, продукты, беженцы (2022) | Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Нижний Тагил направил в Донбасс две машины с гуманитарной помощью

Жители Нижнего Тагила сегодня собрали и отправили в Донбасс две машины с гуманитарной помощью. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что в сборе участвовали ветераны, сотрудники муниципальных, образовательных учреждений, студенты, волонтеры и все неравнодушные горожане.

"У нас достаточно много площадок, где принимается гуманитарная помощь. Сегодня ушел груз под эгидой "Красного Креста". Кроме того, сейчас сбором гуманитарной помощи серьезно занимается Общественная палата города. Предприниматели за свои деньги планируют загрузить фуру, отправить ее в Донбасс. Надеюсь, что наши градообразующие предприятия тоже откликнутся. Будем эту работу продолжать", - сообщил глава города Владислав Пинаев.

По словам председателя Нижнетагильского отделения общероссийской общественной организации "Красный Крест" Валентины Шишкиной, общими усилиями удалось собрать и упаковать свыше 150 коробок с гуманитарной помощью, которое сначала доставят в региональное отделение в Екатеринбург, а оттуда - в Донбасс. Она также добавила, что люди часто приносили сахар, рожки, консервы, спички, подсолнечное масло, игрушки для детей, одежду.

"Это первый транш, и он будет не последний. Конечно, нужны еще продукты питания, средства гигиены и особенно медикаменты. Вчера разговаривала со знакомым, он говорит, что аптеки там все закрыты, нет препаратов. Необходимы бинты, йод, зеленка, перекись водорода, самые элементарные лекарства от головной боли, валерьянка. В течение 8 лет люди в Донбассе переживали сильное напряжение, а сейчас - еще больше в стрессовой ситуации. Уверена, вместе мы все преодолеем. На коробках мы сделали надпись "Донбассу с любовью", - добавила Шишкина.

К ее словам присоединилась и председатель совета ветеранов органов власти Нижнего Тагила Нина Титова, которая заявила об оперативном подключении ветеранов и их близких к данной теме: за праздничные дни были принесены продукты питания, медикаменты и канцтовары.

"Мы поддерживаем политику президента. Ведем разъяснительную работу и будем продолжать помогать по мере возможности", - поделилась Титова.

Нижнетагильское отделение организации "Красный Крест" работает в здании медколледжа по адресу пр. Ленина, 27. Волонтеры принимают пожертвования с 9.00 до 17.00 каждый день, без выходных.

Напомним, что сегодня из Екатеринбурга отправилась третья фура с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, собранная добровольцами и сотрудниками компании "Сима Ленд". На прошлой неделе Правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам страны более 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания. На Урале больше всего людей планируется направить в Свердловскую область – 1 тыс. 650 человек.

Теги: Нижний Тагил, Донбасс, гуманитарная помощь



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