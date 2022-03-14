"Они благодарят инициаторов санкций": свердловские фармзаводы готовы к импортозамещению

Фармацевтические заводы Свердловской области готовы включиться в программу импортозамещения в условиях санкций. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Сегодня в областном правительстве прошло совещание руководителей фармацевтической отрасли, представителей министерств здравоохранения и промышленности.

"Мы сейчас должны в короткое время подготовить порядки, внести изменения в нормативную базу, чтобы позволить через региональный фонд развития промышленности организовать работу по мерам господдержки. Упаднических настроений у директоров предприятий нет, они даже благодарят инициаторов этих санкций. Сегодня рынок открыт, и чем быстрее мы поможем им организовать работу по импортозамещению, тем быстрее будет налажено производство качественных препаратов", - заявил министр промышленности региона Сергей Пересторонин.

Стоит отметить, что фармацевтические заводы Свердловской области производят более 600 лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных.

Ранее сообщалось, что Европа практически прекратила поставки в Россию субстанций для изготовления лекарств. Поставки из Китая и Индии (на них приходится до 80% общего объема импортируемого сырья) не попали под санкции, но сильно затруднены из-за нарушения логистических цепочек. У российских компаний осталось запасов на три-шесть месяцев.