Российское, китайское, индийское: Хуснулин сообщил, чем заменят санкционные стройматериалы

В правительстве России считают, что попавшие под санкции стройматериалы можно будет легко заменить на продукцию отечественных производителей, либо "китайских, индийских и других".

По словам вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, отрасль "абсолютно готова к импортозамещению".

Вице-премьер отметил, что в российском дорожном строительстве, например, доля импорта всего 5%. В жилищном строительстве в среднем по стране доля составляет 8-10%, но практически все можно заменить, уточнил вице-премьер. "Что не сможем заменить на российское, будем на аналоги - китайские, индийские и другие", - сообщил вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Хуснуллина, в некоторых сферах, например, в промышленном строительстве доля импорта составляет до 30%, но "этим оперативно занимаются".

"Пересматриваем все проектные решения. Уже заключаем контракты с китайскими коллегами, где это необходимо", - цитирует вице-премьера ТАСС.