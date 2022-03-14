Глава Зауралья предложил "создавать с КНР и ещё рядом пострадавших государств Восточный трибунал"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил "создавать свой с КНР и ещё рядом пострадавших государств Восточный трибунал".

"Сейчас, когда многие наконец-то начинают "прозревать" в части истинного происхождения коронавируса, а также ещё пары-тройки "внезапно" посетивших в последние 15 лет человечество "пандемий", пора бы и посчитаться. С учётом того, что кроме заработавшей на этом "биг фармы" в биолабораториях "поучаствовало" и американское правительство, адрес для выставления счетов абсолютно понятен. ООН слаб, ВОЗ продажен, Гаага предвзята. Самое время создавать свой с КНР и ещё рядом пострадавших государств Восточный трибунал для обращения туда всех людей и стран, потерявших миллионы своих родных и граждан, а также потративших триллионы у.е. на борьбу с этой химеричной гадостью", - написал Шумков в своём Telegram.

Это будут, по его словам, ассиметричные "русские санкции".

"Вот тогда и посчитаемся, кто кому сколько должен", - отметил Шумков.