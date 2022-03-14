"Проинвестбанк" ждет процедура принудительной ликвидации

"Проинвестбанк" ждет процедура принудительной ликвидации, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов.

По данным издания, это решение было принято в связи с постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, который отменил решение первой инстанции о признании банка несостоятельным и открытии конкурсного производства сроком на год.

Напомним, 23 апреля 2021 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Профессиональный инвестиционный банк".

Сообщалось, что такое решение принято по двум причинам. Во-первых, "учреждение занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышало стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Во-вторых, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого регулятор в течение года неоднократно применял к нему различные санкции, в том числе ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Значительную долю активов банка составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля "Проинвестбанк" искусственно поддерживал величину капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

На 1 декабря текущего года пассивы банка составляли чуть больше 1,3 млрд руб., а активы лишь 1,219 млрд руб. Занижение резервов касается 22 заемщиков Проинвестбанка с общей суммой задолженности более 510 млн руб. После переоценки рисков невозврата, ЦБ предписал сформировать по этим ссудам резерв на сумму более 322 млн руб.