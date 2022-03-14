Ямальские оленеводы поборолись за Кубок губернатора

В Надыме состоялись традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала. Праздник национальной культуры и спорта прошел в рамках программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

День оленевода в 26-й раз собрал атлетов со всех районов Ямала. Открывал соревнования губернатор округа Дмитрий Артюхов. Более ста тундровиков состязались в национальных видах спорта: метании тынзяна на хорей, тройном прыжке и прыжках через нарты, мастерстве управления оленьими упряжками. В организации праздника участвовали два предприятия "Газпром нефти" – "Газпромнефть-Развитие" и "Газпромнефть-Заполярье".

"Сохранение национальных традиций и культуры коренных народов Севера – одна из наших приоритетных задач. Мы с большим вниманием относимся ко всем проектам в этой сфере и на системной основе помогаем ямальским общественным организациям и ассоциациям", – поделился генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

Лучшим в метании тынзяна на хорей стал Сергей Лаптандер из Ямальского района, победу в перетягивании палки одержал Кирилл Бандзерук из Приуральского района. Победителям вручили снегоходы от нефтяников.

"Искренне благодарен всем предприятиям ТЭКа за помощь в организации традиционных соревнований оленеводов на Кубок Губернатора ЯНАО. Благодаря нашей совместной работе надымчане и гости города вновь получили прекрасную возможность окунуться в атмосферу масштабного, колоритного праздника ямальской тундры, стать заинтересованными зрителями спортивных состязаний и ярких культурных мероприятий", – прокомментировал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Традиционно соревнования по национальным видам спорта сопровождаются фестивалем культуры народов Севера с шествием праздничных оленьих упряжек, развлекательной программой, этностойбищем и дегустацией блюд ненецкой кухни.

"Мы ежегодно поддерживаем эти красочные и такие важные мероприятия для каждого тундровика. В прошлом году мы помогли в организации Дня оленевода в Яр-Сале, впервые летом собрали оленеводов Мало-Ямальской тундры на День коренных народов мира на полуострове Ямал. 19 и 20 марта главный праздник тундровиков состоится в отдаленном надымском селе Ныда, и мы рады быть причастными к этому дню", – добавил Максим Мишарин, исполнительный директор крупного проекта "Газ Ямала" компании "Газпромнефть-Развитие".