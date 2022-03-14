В Нижнем Тагиле зажгли уличными фонарями гигантскую букву "Z"

Власти Нижнего Тагила решили поддержать спецоперацию на Украине, превратив ночные дороги в гигантскую букву "Z". Фото в своих социальных сетях выставил глава города Владислав Пинаев.

В рамках акции в темное время суток в районе погасло освещение, после чего уличные фонари осветили проезжую часть, создав светящийся символ победы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, акция прошла сегодня ночью на Ульно-Горбуновском массиве и никаких затруднений движению на дорожных участках не создала.

"От одного из сотрудников администрации поступила такая вот идея - таким образом поддержать наши вооруженные силы, которые проводят спецоперацию, защищают наших земляков. У на уличное освещение зависит от продолжительности светового дня. Сейчас оно ежедневно выключается примерно в 00.35. И как раз когда уличное освещение погасло, это согласовано со всеми инстанциями, решили оставить свет на трех участках улиц", - рассказали в пресс-службе.

Акция прошла на улицах Челюскинцев - Черноисточинская - шоссе Бригадное. Планируется, что буква "Z" будет появляться в Нижнем Тагиле до окончания спецоперации.