Путин ограничил доступ к информации об акционерных обществах

Президент Владимир Путин подписал закон, который, среди прочего, ограничивает доступ к информации об акционерных обществах из России и запрещает перестраховку у иностранных структур из недружественных государств.

Документ разработан для защиты национальных интересов России из-за недружественных действий иностранных государств и международных организаций, пишет РИА Новости. Для того, чтобы не допустить дестабилизации работы российских компаний акционерами-иностранцами закон повышает порог участия в капитале акционерного общества (АО), предоставляющий право на получение его документов и оспаривание в суде сделок и действий, с 1% до 5% голосующих акций.

Совет директоров ЦБ РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования. Однако такая информация в любом случае должна предоставляться Банку России. Госкомпании, госкорпорации и компании с участием РФ, освобождённые от раскрытия информации, тем не менее, будут обязаны уведомлять о ней не только Центробанк, но и Росимущество, которые, в свою очередь, будут обязаны представлять соответствующую информацию Минцифры и Счётной палате по их запросам.

Российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, а также перечислять им деньги по уже заключенным договорам. Но в исключительных случаях ЦБ будет вправе выдавать разрешение на осуществление таких действий. Совет директоров Центробанка наделяется правом определять обязательства, которые страховая организация может не передавать в Российскую национальную перестраховочную компанию. Данные нормы будут действовать до конца 2022 г. Также законом уточняется порядок представления заемщиком документов кредитору для предоставления кредитных каникул и порядок их проверки.