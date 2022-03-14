14 Марта 2022
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Общество Москва
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Собянин разрешил москвичам снять маски

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в столице, а также о снятии ковидных ограничений для граждан и бизнеса.

"Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 г., мы отменяем требования по использованию защитных масок. Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п. В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", - написал Собянин в своем блоге.

По данным на 14 марта, московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 млн человек. За последние сутки вы столице были госпитализированы 169 человек. На ИВЛ находятся 179 человек, выявлено 957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 44 пациента.

Теги: масочный режим, отмена, москва, сергей собянин



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