Массовый исход чиновников из Instagram: "Потеряно всё — подписки, лайки, комменты, накрутки"

Роскомнадзор (РКН) официально внес соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta) в реестр запрещенных сайтов. Если для одних блокировка "Инстаграма" стала потерей источника дохода, то для других — заткнула бездонную дыру в бюджете, известно, что наши чиновники не жалели сил на раскрутку собственных аккаунтов, формировали демократический образ через гламурную соцсеть и даже публиковали там указы по особо волнующим общество темам, взять хоть губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с его документами по ковидным ограничениям.

Куйвашев, впрочем, прославился не только тем, что вел во время пандемии "Инстаграм", отвечая на комментарии пользователей, но и оскандалился, когда стало известно, что замминистра образования Юрий Зеленов призывал учителей лайкать посты главы региона. Подобные инициативы последние лет пять предпринимались в разных регионах, в 2018 году министерство экономики Республики Тыва издало приказ, в соответствии, с которым сотрудникам ведомства выплачивают премию за активность в социальных сетях. Стоило ли тратить столько сил на "лайки" и "комментарии", создавая образ демократичных и любимых чиновников, чтобы теперь в срочном порядке удалять страницы из запрещенной соцсети. Похоже, что массовое освоение чиновниками "Инсты" за бюджетные деньги — еще один опрометчивый шаг с предсказуемыми последствиями, как и потеря Центробанком 300 млрд долларов резервов?

"Потерявши голову, по волосам не плачут, — комментирует политолог Павел Салин тупиковую стратегию развития собственных "брендов" в среде чиновников-блогеров. — Решение начать кампанию на Украине перечеркнуло абсолютное большинство выстраивавшихся в России стратегий. От стратегии элиты по собственному будущему, будущему их детей, до стратегии части рядовых граждан, которые планируют больше, чем на месяц вперед".

По мнению эксперта, в новых условиях власть будет по-максимуму ограничивать деятельность абсолютно всех неподконтрольных ей источников альтернативной информации, вопрос только в сроках.

"В случае с блокировкой страниц в "Инстаграме" — что для политиков, что для бизнеса, — по сравнению с тем, что происходит и будет происходить, и может произойти, это все, по большому счету, мелочь", — резюмирует эксперт.